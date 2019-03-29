Гость из соседнего региона украл колбасу в супермаркете Орла

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-29T16:30:00+03:00

Не раз привлекавшегося к ответственности гастролера задержали росгвардейцы

Изменить размер текста: A A

В Орле мужчина, приехавших из соседнего региона, попытался украсть в супермаркете дорогую колбасу и другие продукты. Гастролера, которые раньше уже не раз привлекался к уголовной и административной ответственности, задержали росгвардейцы.

Все произошло на днях. Мужчина набрал продуктов, а платить за товар не счел нужным.

- Росгвардейцы выяснили, что задержанным является 32-летний житель соседней с Орловской области. Ранее правонарушитель привлекался неоднократно к административной и уголовной ответственности. В настоящий момент сотрудниками полиции по данному факту проводится разбирательство, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU