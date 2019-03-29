До +14 ожидается в Орле в грядущие выходные

СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-29T16:17:43+03:00

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В грядущие выходные, 30-31 марта, в Орле температурный режим пойдет вверх. По прогнозам синоптиков, разогреется до +14 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 30 марта в областном центре будет переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут +1 градус, днем же доберутся до отметки в 9 выше нуля. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с.

В последний день марта, воскресенье 31 число, еще теплее. Термометры покажут в темное время суток +2 градуса, а днем ожидается до +14. Облачность обещает быть переменной, ветер юго-западный 6 м/с. Осадков не предвидится.

По предварительным прогнозам, первая неделя апреля в Орле не побалует особым теплом. В ночное время столбики термометров все еще будут уходить в минусовые отметки.

ИСТОЧНИК KP.RU