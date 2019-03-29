2019-03-29T14:33:28+03:00
Экономика

В прошлом году объем ВРП Орловской области составил порядка 225 миллиардов рублей

Статистику озвучил глава региона Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Сегодня, 29 марта, глава Орловской области отчитался о деятельности регионального правительства на сессии Облсовета. Одной из тем стала экономика области, Андрей Клычков озвучил статистику.

Так, по предварительной оценке объем валового регионального продукта в 2018 году составил порядка 225 миллиардов рублей. Это на 5% больше уровня 2017 года в действующих ценах. В два предыдущих года темпы роста складывались ниже: в 2017 году – 99,5 %; в 2016 году – 103,4 %.

- Основания для такой оценки ВРП – активный рост производства в сфере сельского хозяйства, а также рост объемов отгруженной продукции промышленного комплекса и оказанных услуг потребительского рынка, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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