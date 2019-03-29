В прошлом году объем ВРП Орловской области составил порядка 225 миллиардов рублей
Сегодня, 29 марта, глава Орловской области отчитался о деятельности регионального правительства на сессии Облсовета. Одной из тем стала экономика области, Андрей Клычков озвучил статистику.
Так, по предварительной оценке объем валового регионального продукта в 2018 году составил порядка 225 миллиардов рублей. Это на 5% больше уровня 2017 года в действующих ценах. В два предыдущих года темпы роста складывались ниже: в 2017 году – 99,5 %; в 2016 году – 103,4 %.
- Основания для такой оценки ВРП – активный рост производства в сфере сельского хозяйства, а также рост объемов отгруженной продукции промышленного комплекса и оказанных услуг потребительского рынка, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU