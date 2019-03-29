Больше полутора гектаров сухой травы горело на Орловщине

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-29T12:58:06+03:00

Спасателям пришлось выезжать на тушение в разные районы области

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За прошедшие сутки орловским спасателям пришлось несколько раз выезжать на тушение сухой растительности. Трава полыхала в разных районах области.

Всего за минувшие сутки, 28 марта, пожарно-спасательные подразделение по вызову о горящем сухостое выезжали 7 раз. А общая площадь горения превысила полтора гектаров.

- Случаи горения были зафиксированы в городе Орле, Орловском, Знаменском и Шаблыкинском районах, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напоминаем, телефоны по которым можно сообщить о случаях горения сухой травы 01, 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU