2019-03-29T12:58:06+03:00
Происшествия

Больше полутора гектаров сухой травы горело на Орловщине

Спасателям пришлось выезжать на тушение в разные районы области
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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За прошедшие сутки орловским спасателям пришлось несколько раз выезжать на тушение сухой растительности. Трава полыхала в разных районах области.

Всего за минувшие сутки, 28 марта, пожарно-спасательные подразделение по вызову о горящем сухостое выезжали 7 раз. А общая площадь горения превысила полтора гектаров.

- Случаи горения были зафиксированы в городе Орле, Орловском, Знаменском и Шаблыкинском районах, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Напоминаем, телефоны по которым можно сообщить о случаях горения сухой травы 01, 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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