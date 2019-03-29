2019-03-29T12:39:55+03:00
Общество

Орловские журналисты посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова

В числе призеров фестиваля «Открытая Росгвардия-2019» - корреспондент «КП»
Ольга СУПОНЕВА
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Корреспондент "КП" Орел на огневом рубеже. Фото: пресс-служба регионального Управления РосгвардииКорреспондент "КП" Орел на огневом рубеже. Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии
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В Орле региональное Управление Росгвардии организовало для журналистов соревнования по пулевой стрельбе. В рамках фестиваля «Открытая Росгвардия» представители региональных СМИ посоревновались в умении обращаться с пистолетом Макарова, «КП» - в числе призеров соревнований.

Всем журналистам было предложено выполнить классическое упражнение по стрельбе из пистолета Макарова по грудной мишени. Перед началом турнира прошло занятие по технике безопасности, после которого каждый участник был допущен на огневой рубеж.

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии

Время не стрельбу не ограничивалось, главной задачей было обойти соперников по количеству выбитых очков.

Корреспондент «КП-Орел» - единственная девушка-стрелок среди мужчин - в командном зачете с коллегой из ТРК «Первый областной» получила диплом за второе место, а также почетную грамоту за участие.

Почетное второе место Фото: Ольга СУПОНЕВА

Почетное второе местоФото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Наилучший результат в общекомандном зачете показали журналисты ГТРК «Вести-Орел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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