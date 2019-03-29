2019-03-29T12:09:44+03:00
Происшествия

Орловские спасатели тушили пожар в семнадцатиэтажке

Пламя разбушевалось на улице Зеленина
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Накануне, 28 марта, орловские спасатели тушили пожар в семнадцатиэтажном доме. Пламя разбушевалось в квартире жилого дома на улице Зеленина.

Сигнал о пожаре поступил около часа дня. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара в однокомнатной квартире на 10-м этаже на лоджии обгорели картонные коробки и текстильные материалы на площади два квадратных метра, балкон закопчен по всей площади – семь квадратных метров, кухня закопчена на площади десять квадратных метров, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара устанавливают эксперты. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы провели ночь в театре
Мюзикл-шоу ждет орловцев в апреле
Гость из соседнего региона украл колбасу в супермаркете Орла
До +14 ожидается в Орле в грядущие выходные
В прошлом году объем ВРП Орловской области составил порядка 225 миллиардов рублей
Больше полутора гектаров сухой травы горело на Орловщине
Орловские журналисты посоревновались в стрельбе из пистолета Макарова
Уровень коррупции на Орловщине в 2018 году вырос
В Орле осудили женщину, которая убила мужа, защищаясь от него
Шесть тысяч 770 детей родилось на Орловщине в 2018-м
«Нива» и «Ниссан» не поделили дорогу в орловском поселке Хотынец
Выступление главы Орловщины перед депутатами можно будет посмотреть онлайн
В Орле шестилетняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок
1 апреля в Орле стартуют конкурсы по выбору подрядчика на ремонт дворов
Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещение
Технику на мост Дружбы в Орле доставят до 10 апреля
В Орловском районе объявили бой борщевику
В прямом эфире орловцы зададут вопросы Губернатору
Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВД