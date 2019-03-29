Орловские спасатели тушили пожар в семнадцатиэтажке

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-29T12:09:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 28 марта, орловские спасатели тушили пожар в семнадцатиэтажном доме. Пламя разбушевалось в квартире жилого дома на улице Зеленина.

Сигнал о пожаре поступил около часа дня. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара в однокомнатной квартире на 10-м этаже на лоджии обгорели картонные коробки и текстильные материалы на площади два квадратных метра, балкон закопчен по всей площади – семь квадратных метров, кухня закопчена на площади десять квадратных метров, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара устанавливают эксперты. Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU