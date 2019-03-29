2019-03-29T10:32:29+03:00
Общество

Уровень коррупции на Орловщине в 2018 году вырос

В прошлом году подобных преступлений в регионе выявили больше 70
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области в 2018 году вырос уровень коррупции. Если в 2017 в регионе было зарегистрировано преступлений подобной направленности 65, то в прошлом году уже 71.

Тему обсудили на совещании в облправительстве. Статистика следующая. В 2018 году в суд направили 54 дела коррупционной направленности (в 2017 - 34), правоохранители выявили 26 человек, совершивших коррупционные преступления. Предварительно расследованы 47 уголовных дел ( в 2017 году 12), а из общего количества преступлений большинство – взяточничество.

- Достигнута положительная динамика расследования коррупционных преступлений, совершенных организованными группами. За 2018 год раскрыто 8 таких деяний, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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