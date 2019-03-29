В Орле осудили женщину, которая убила мужа, защищаясь от него

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-29T10:23:07+03:00

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В Орле суд вынес приговор женщине, которая убила своего мужа, защищаясь от него же. Ей назначено полтора года исправительных работ.

Все случилось в январе прошлого года. Тогда 24-летняя орловчанка поссорилась с супругом, конфликт перерос в драку, женщине пришлось защищаться. Она схватила нож и ударила горе-мужа в грудь. Дебошир скончался от полученной раны. Дело региональный СК тогда возбудил по статье 08 УК РФ: убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

- Женщина место преступления не покидала, предпринимала меры к оказанию помощи раненому супругу. В ходе предварительного следствия осужденная признала свою вину и в содеянном раскаялась. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU