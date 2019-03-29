2019-03-29T09:45:02+03:00
Происшествия

«Нива» и «Ниссан» не поделили дорогу в орловском поселке Хотынец

Женщина-пассажир отечественного авто получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В орловском поселке Хотынец накануне, 28 марта, дорогу не поделили «Нива Шевроле» и «Ниссан Кашкай». Женщина-пассажир отечественного внедорожника получила травмы.

Авария произошла в шестом часу вечера. 73-летний водитель за рулем «Нивы» ехал по улице Батова районного центра.

- При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю «Ниссан» и допустил с ним столкновение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 42-летняя женщина, которая сидела спереди в «Ниве», травмировалась. Госпитализация ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, среди них ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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