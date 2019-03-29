2019-03-29T09:35:04+03:00
Общество

Выступление главы Орловщины перед депутатами можно будет посмотреть онлайн

Трансляция начнется уже в 10.00, не пропустите
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
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Сегодня, 29 марта, глава Орловской области выступит перед депутатами на сессии Облсовета с докладом о деятельности Правительства региона за 2018 год. Можно будет посмотреть прямую трансляцию – она будет вестись в Инстаграме Андрея Клычкова, а также на официальном портале облправительства.

- Рассчитываю, что вы активно включитесь в обсуждение основных положений выступления. Для меня важно ваше мнение и ваша оценка моей работы. Работы региональной власти в целом.

И в этой связи ещё раз хочу повторить: все ключевые решения мы будем и впредь принимать открыто, после обсуждения с жителями области, опираясь на их поддержку, - обратился Андрей Клычков к орловцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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