Выступление главы Орловщины перед депутатами можно будет посмотреть онлайн

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-29T09:35:04+03:00

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Сегодня, 29 марта, глава Орловской области выступит перед депутатами на сессии Облсовета с докладом о деятельности Правительства региона за 2018 год. Можно будет посмотреть прямую трансляцию – она будет вестись в Инстаграме Андрея Клычкова, а также на официальном портале облправительства.

- Рассчитываю, что вы активно включитесь в обсуждение основных положений выступления. Для меня важно ваше мнение и ваша оценка моей работы. Работы региональной власти в целом.

И в этой связи ещё раз хочу повторить: все ключевые решения мы будем и впредь принимать открыто, после обсуждения с жителями области, опираясь на их поддержку, - обратился Андрей Клычков к орловцам.

ИСТОЧНИК KP.RU