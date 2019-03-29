2019-03-29T09:10:58+03:00
Происшествия

В Орле шестилетняя девочка пострадала в столкновении двух иномарок

20-летний водитель «Тойоты» не уступил дорогу другому автомобилю, пассажиром которого был ребенок
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками. Двадцатилетий водитель «Тойоты» не уступил дорогу «Ниссану».

Авария сдучилась в шестом часу вечера в четверг, 28 марта. Парень за рулем «Тойоты Камри» ехал по Матросова со стороны Полесской в сторону Наугорского шоссе.

- При повороте направо, на перекрестке улиц Матросова и Наугорское шоссе, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался по Наугорскому шоссе со стороны улицы Лескова в направлении улицы Цветаева, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Шестилетняя девочка-пассажир «Ниссана» получила травмы. Ребенок сидел сзади в детском удерживающем устройстве. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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