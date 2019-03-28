СЕГОДНЯ 15:23 2019-03-28T15:23:57+03:00

1 апреля в Орле стартуют конкурсы по выбору подрядчика на ремонт дворов Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В этом году планируется благоустроить 63 дворовые территории

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1 апреля в Орле стартуют конкурсы по выбору подрядчика на ремонт дворов. Такую информацию озвучили чиновники на рабочем совещании в администрации Орла.

В этом году планируется благоустроить 63 дворовые территории по программе «Формирование современной городской среды». Торги будут проводиться 1, 5, 8, 11 и 15 апреля.

Кроме того, на заседании общественной комиссии был утвержден перечень из 10 объектов. В случае выделения дополнительного финансирования или экономии на торгах они будут также благоустроены. В список вошли дворы по следующим адресам: улица Металлургов, 2, 8 и 48; Московское шоссе, 161 и 165; улица Черкасская, 79; улица Циолковского, 10; улица Васильевская, 136; улица Черепичная, 12; улица Горького, 69.

ИСТОЧНИК KP.RU