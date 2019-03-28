Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещение
Тему освещения затронули чиновники 26 марта на еженедельном рабочем совещании в администрации Орла. По обещаниям властей, его восстановят к началу мая. Предстоит отремонтировать фонари на Тургеневском, Александровском и Октябрьском мостах, в скверах Ермолова и Артиллеристов, на улице Ленина.
- На минувшей неделе прошло выездное совещание по обследованию неполадок в освещении. В сквере Артиллеристов произошел порыв кабеля. Место поломки установлено, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Пока по словам властей, восстановлением освещения занимаются на улице Ленина и на бульваре Победы. В сквере Ермолова работы завершатся в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU