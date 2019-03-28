2019-03-28T14:48:54+03:00
Общество

Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещение

Предстоит отремонтировать фонари на Тургеневском, Октябрьском и Александровском мостах, в скверах Ермолова и Артиллеристов, на улице Ленина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещениеОрловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Тему освещения затронули чиновники 26 марта на еженедельном рабочем совещании в администрации Орла. По обещаниям властей, его восстановят к началу мая. Предстоит отремонтировать фонари на Тургеневском, Александровском и Октябрьском мостах, в скверах Ермолова и Артиллеристов, на улице Ленина.

- На минувшей неделе прошло выездное совещание по обследованию неполадок в освещении. В сквере Артиллеристов произошел порыв кабеля. Место поломки установлено, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Пока по словам властей, восстановлением освещения занимаются на улице Ленина и на бульваре Победы. В сквере Ермолова работы завершатся в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 апреля в Орле стартуют конкурсы по выбору подрядчика на ремонт дворов
Технику на мост Дружбы в Орле доставят до 10 апреля
В Орловском районе объявили бой борщевику
В прямом эфире орловцы зададут вопросы Губернатору
Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВД
Святыню, исцеляющую от тяжелых недугов, впервые привезут на Орловщину
На площади Ленина в Орле наряды полиции провели строевой смотр и развод
Ко Дню Росгвардии в орловском управлении открылась выставка фотопортретов сотрудников
Пожилая орловчанка получила 4 тысячи рублей компенсации морального вреда за травму в маршрутке
Больше десяти раз за сутки орловским пожарным пришлось тушить горящую траву
Орловцы нескончаемо жалуются на проблемы вывоза мусора
В Орле грузовик «догнал» легковушку
Орловцы приняли участие во всероссийских сельских играх в Тюмени
В Орле осудили двоих жителей Курска за совершенный 18 лет назад вооруженный разбой
С книжной экспозицией ко Всемирному дню театра познакомятся орловцы
В Орле демонтируют незаконно установленные рекламные щиты
Жительница Орла, расчленившая своего возлюбленного, сядет в тюрьму на 10 лет
Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником
В Орле прошли круглые столы по профилактике распространения наркомании
Сегодня орловцы напишут «Вожатский диктант»
За ремонтом крыш в многоквартирных домах Орла следят общественники
Весеннее половодье пришло на Орловщину
В Орле продолжается благоустройство бульвара Победы
В Орле работает выставка книжных фотообложек к произведениям классиков
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей