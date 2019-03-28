СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-28T14:48:54+03:00

Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещение Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Предстоит отремонтировать фонари на Тургеневском, Октябрьском и Александровском мостах, в скверах Ермолова и Артиллеристов, на улице Ленина

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Тему освещения затронули чиновники 26 марта на еженедельном рабочем совещании в администрации Орла. По обещаниям властей, его восстановят к началу мая. Предстоит отремонтировать фонари на Тургеневском, Александровском и Октябрьском мостах, в скверах Ермолова и Артиллеристов, на улице Ленина.

- На минувшей неделе прошло выездное совещание по обследованию неполадок в освещении. В сквере Артиллеристов произошел порыв кабеля. Место поломки установлено, при наступлении благоприятных погодных условий начнутся работы, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Пока по словам властей, восстановлением освещения занимаются на улице Ленина и на бульваре Победы. В сквере Ермолова работы завершатся в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU