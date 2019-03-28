Технику на мост Дружбы в Орле доставят до 10 апреля

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-28T14:03:22+03:00

После ее установки рабочие приступят к дальнейшему ремонту

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В орловской мэрии состоялось совещание, на котором в очередной раз обсудили проблемный ремонт моста Дружбы в Орле. Директор компании-подрядчика ООО «РГС» Сергей Полевиков сообщил, что до 10 апреля на мост должны доставить необходимую технику, после ее монтажа ремонт продолжится.

Рабочее совещание состоялось накануне, 27 марта. Было отмечено, что для демонтажа балок и установки новых нужны специальные краны. По планам в течение двух недель их привезут и установят. Глава администрации Орла Александр Муромский призвал подрядчика ускориться, так как работы отстают от графика на несколько месяцев.

Не обошли на совещании стороной и вопрос невыплаты зарплаты рабочим, из-за чего те саботируют свои обязанности. Присутствовавший на совещании представитель трудовой инспекции области отметил, что данная проблема решается внутренне с руководством ООО «РГС».

- Со своей стороны администрация города Орла направила в адрес правительства Орловской области ходатайство о выделении лимитов за оплату актов выполненных работ на общую сумму 51 миллион рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

По собственной информации «КП» подрядчик обещал закрыть долги в ближайшее время, однако на настоящий момент выплат рабочие не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU