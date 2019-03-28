2019-03-28T14:03:22+03:00
Общество

Технику на мост Дружбы в Орле доставят до 10 апреля

После ее установки рабочие приступят к дальнейшему ремонту
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Мост Дружбы сейчасМост Дружбы сейчасФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В орловской мэрии состоялось совещание, на котором в очередной раз обсудили проблемный ремонт моста Дружбы в Орле. Директор компании-подрядчика ООО «РГС» Сергей Полевиков сообщил, что до 10 апреля на мост должны доставить необходимую технику, после ее монтажа ремонт продолжится.

Рабочее совещание состоялось накануне, 27 марта. Было отмечено, что для демонтажа балок и установки новых нужны специальные краны. По планам в течение двух недель их привезут и установят. Глава администрации Орла Александр Муромский призвал подрядчика ускориться, так как работы отстают от графика на несколько месяцев.

Не обошли на совещании стороной и вопрос невыплаты зарплаты рабочим, из-за чего те саботируют свои обязанности. Присутствовавший на совещании представитель трудовой инспекции области отметил, что данная проблема решается внутренне с руководством ООО «РГС».

- Со своей стороны администрация города Орла направила в адрес правительства Орловской области ходатайство о выделении лимитов за оплату актов выполненных работ на общую сумму 51 миллион рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

По собственной информации «КП» подрядчик обещал закрыть долги в ближайшее время, однако на настоящий момент выплат рабочие не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 апреля в Орле стартуют конкурсы по выбору подрядчика на ремонт дворов
Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещение
В Орловском районе объявили бой борщевику
В прямом эфире орловцы зададут вопросы Губернатору
Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВД
Святыню, исцеляющую от тяжелых недугов, впервые привезут на Орловщину
На площади Ленина в Орле наряды полиции провели строевой смотр и развод
Ко Дню Росгвардии в орловском управлении открылась выставка фотопортретов сотрудников
Пожилая орловчанка получила 4 тысячи рублей компенсации морального вреда за травму в маршрутке
Больше десяти раз за сутки орловским пожарным пришлось тушить горящую траву
Орловцы нескончаемо жалуются на проблемы вывоза мусора
В Орле грузовик «догнал» легковушку
Орловцы приняли участие во всероссийских сельских играх в Тюмени
В Орле осудили двоих жителей Курска за совершенный 18 лет назад вооруженный разбой
С книжной экспозицией ко Всемирному дню театра познакомятся орловцы
В Орле демонтируют незаконно установленные рекламные щиты
Жительница Орла, расчленившая своего возлюбленного, сядет в тюрьму на 10 лет
Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником
В Орле прошли круглые столы по профилактике распространения наркомании
Сегодня орловцы напишут «Вожатский диктант»
За ремонтом крыш в многоквартирных домах Орла следят общественники
Весеннее половодье пришло на Орловщину
В Орле продолжается благоустройство бульвара Победы
В Орле работает выставка книжных фотообложек к произведениям классиков
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей