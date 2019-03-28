В Орловском районе объявили бой борщевику

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-28T14:04:47+03:00

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Сразу в нескольких населенных пунктах под Орлом в этом году будут бороться с опасным растением – борщевиком Сосновского. В ареалах его произрастания обработают почву.

Места, где прижилось опасное растение, экологи нанесут на карту.

- В первую очередь внимание обещают уделить тем участкам, где площадь произрастания наиболее велика – это Большекуликовское, Пахомовское, Неполодское и Сабуровское сельские поселения. Всего же в Орловском районе крупные «плантации» борщевика выявлены в 15 населенных пунктах, - рассказали «Комсомолке» в администрации Орловского района.

Борщевик Сосновского – очень опасное растение. В прошлом веке его культивировали как силосное, однако через какое-то время борщевик широко распространился. К нему ни в коем случае нельзя прикасаться – это чревато дерматитом, ожогами, были зафиксированы и летальные случаи у детей.

ИСТОЧНИК KP.RU