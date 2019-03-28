В прямом эфире орловцы зададут вопросы Губернатору

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-28T13:48:12+03:00

Приём звонков начнется уже сегодня в 20:15

Изменить размер текста: A A

В прямом эфире «Первого областного»орловцы зададут вопросы Андрею Клычкову уже сегодня, 28 февраля. В 8 вечера на телеканале выйдет программа «Диалог с губернатором».

Прямая трансляция также будет вестись в эфире «Экспресс-радио Орёл» и на портале новостей obl1.ru. Интересующие вопросы жители Орловской области смогут задать главе региона, позвонив по телефону: 76-10-28. Приём звонков начнется в 20:15.

Направить вопросы можно и заранее письмом на электронный адрес mail@obl1.ru, а также задатьих здесь: https://vk.com/obl1vk со специальной пометкой «вопрос губернатору».

ИСТОЧНИК KP.RU