2019-03-28T13:48:12+03:00
Общество

В прямом эфире орловцы зададут вопросы Губернатору

Приём звонков начнется уже сегодня в 20:15
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В прямом эфире орловцы зададут вопросы ГубернаторуВ прямом эфире орловцы зададут вопросы ГубернаторуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В прямом эфире «Первого областного»орловцы зададут вопросы Андрею Клычкову уже сегодня, 28 февраля. В 8 вечера на телеканале выйдет программа «Диалог с губернатором».

Прямая трансляция также будет вестись в эфире «Экспресс-радио Орёл» и на портале новостей obl1.ru. Интересующие вопросы жители Орловской области смогут задать главе региона, позвонив по телефону: 76-10-28. Приём звонков начнется в 20:15.

Направить вопросы можно и заранее письмом на электронный адрес mail@obl1.ru, а также задатьих здесь: https://vk.com/obl1vk со специальной пометкой «вопрос губернатору».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 апреля в Орле стартуют конкурсы по выбору подрядчика на ремонт дворов
Орловские чиновники: к началу мая в парках и скверах восстановят освещение
Технику на мост Дружбы в Орле доставят до 10 апреля
В Орловском районе объявили бой борщевику
Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВД
Святыню, исцеляющую от тяжелых недугов, впервые привезут на Орловщину
На площади Ленина в Орле наряды полиции провели строевой смотр и развод
Ко Дню Росгвардии в орловском управлении открылась выставка фотопортретов сотрудников
Пожилая орловчанка получила 4 тысячи рублей компенсации морального вреда за травму в маршрутке
Больше десяти раз за сутки орловским пожарным пришлось тушить горящую траву
Орловцы нескончаемо жалуются на проблемы вывоза мусора
В Орле грузовик «догнал» легковушку
Орловцы приняли участие во всероссийских сельских играх в Тюмени
В Орле осудили двоих жителей Курска за совершенный 18 лет назад вооруженный разбой
С книжной экспозицией ко Всемирному дню театра познакомятся орловцы
В Орле демонтируют незаконно установленные рекламные щиты
Жительница Орла, расчленившая своего возлюбленного, сядет в тюрьму на 10 лет
Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником
В Орле прошли круглые столы по профилактике распространения наркомании
Сегодня орловцы напишут «Вожатский диктант»
За ремонтом крыш в многоквартирных домах Орла следят общественники
Весеннее половодье пришло на Орловщину
В Орле продолжается благоустройство бульвара Победы
В Орле работает выставка книжных фотообложек к произведениям классиков
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей