2019-03-28T12:54:00+03:00
Общество

Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВД

Жители области рассказывали о происшествиях и благодарили полицейских за помощь
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВДПочти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВДФото: Архив "КП"
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С начала года орловцы позвонили на телефон доверия УМВД 347 раз. Жители области рассказывали о происшествиях, о нелегальной продаже алкоголя и благодарили полицейских за помощь.

По состоянию на 20 марта 89 орловцев сообщили о происшествиях. Например, в феврале по телефону доверия рассказали о парковке автомобиля на пешеходном переходе на улице 8 марта в Советском районе Орла. На водителя наложили административный штраф в размере тысячи рублей. В марте, после проверки сведений, поступивших на телефон доверия УМВД, полицейские изъяли игровой автомат на улице Гагарина.

- 51 человек выразил благодарности сотрудникам полиции за оказанную помощь. 6 звонивших сообщили о реализации спиртосодержащей продукции, 8 – о незаконном игорном бизнесе, 1 – о действующем притоне. 29 человек оставили анонимные сообщения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Напомним, телефон доверия работает круглосуточно. Его номер – (4862) 41-38-56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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