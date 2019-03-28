Почти 350 раз с начала года позвонили орловцы на телефон доверия УМВД
С начала года орловцы позвонили на телефон доверия УМВД 347 раз. Жители области рассказывали о происшествиях, о нелегальной продаже алкоголя и благодарили полицейских за помощь.
По состоянию на 20 марта 89 орловцев сообщили о происшествиях. Например, в феврале по телефону доверия рассказали о парковке автомобиля на пешеходном переходе на улице 8 марта в Советском районе Орла. На водителя наложили административный штраф в размере тысячи рублей. В марте, после проверки сведений, поступивших на телефон доверия УМВД, полицейские изъяли игровой автомат на улице Гагарина.
- 51 человек выразил благодарности сотрудникам полиции за оказанную помощь. 6 звонивших сообщили о реализации спиртосодержащей продукции, 8 – о незаконном игорном бизнесе, 1 – о действующем притоне. 29 человек оставили анонимные сообщения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Напомним, телефон доверия работает круглосуточно. Его номер – (4862) 41-38-56.
ИСТОЧНИК KP.RU