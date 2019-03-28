Святыню, исцеляющую от тяжелых недугов, впервые привезут на Орловщину

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-28T12:21:57+03:00

Приложиться к святыне будет можно в храме Духовно-православного центра в Вятском Посаде Фото: Ольга СУПОНЕВА

Чудотворный Честный Крест может помочь избавиться от бесплодия, онкологии, склероза

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В Орловскую область впервые привезут святыню, исцеляющую от тяжелых недугов. Чудотворный Честный Крест из города Афины уже помог приложившимся к нему людям побороть бесплодие, онкологию, рассеянный склероз, заболевания опорно-двигательного аппарата, головные боли.

О святыне этой стало известно после многочисленных случаев исцеления.

- В Орловской области состоится торжественная встреча Честного чудотворного Креста с участием духовника Патриарха Кирилла, схиархимандрита Илия (Ноздрина), после которой у всех желающих будет возможность приложиться к Святыне в течение трёх дней, - рассказали «КП» в Духовно-православном центре Вятского Посада.

КОГДА, ГДЕ?

Орловский р-н, п. Вятский Посад, ул. Южная 1а

6 апреля, 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU