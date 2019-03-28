Святыню, исцеляющую от тяжелых недугов, впервые привезут на Орловщину
В Орловскую область впервые привезут святыню, исцеляющую от тяжелых недугов. Чудотворный Честный Крест из города Афины уже помог приложившимся к нему людям побороть бесплодие, онкологию, рассеянный склероз, заболевания опорно-двигательного аппарата, головные боли.
О святыне этой стало известно после многочисленных случаев исцеления.
- В Орловской области состоится торжественная встреча Честного чудотворного Креста с участием духовника Патриарха Кирилла, схиархимандрита Илия (Ноздрина), после которой у всех желающих будет возможность приложиться к Святыне в течение трёх дней, - рассказали «КП» в Духовно-православном центре Вятского Посада.
КОГДА, ГДЕ?
Орловский р-н, п. Вятский Посад, ул. Южная 1а
6 апреля, 14.00
ИСТОЧНИК KP.RU