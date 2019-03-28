На площади Ленина в Орле наряды полиции провели строевой смотр и развод
На площади Ленина в Орле наряды полиции провели строевой смотр и развод. В мероприятии приняли участие руководство и личный состав полицейских подразделений города, Росгвардии, а также представители власти.
Участников смотра от лица Губернатора и регионального Правительства приветствовал начальник областного Управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Александр Кабин. Он поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником и пожелал им успешной службы.
Остальным подразделениям полиции также выразили слова благодарности за службу. В рамках мероприятия ряду сотрудников торжественно присвоили новые звания.
ИСТОЧНИК KP.RU