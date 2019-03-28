Ко Дню Росгвардии в орловском управлении открылась выставка фотопортретов сотрудников

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-28T10:38:39+03:00

Все фотографии сделаны в разные периоды истории силовой структуры

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Ко Дню Росгвардии в орловском управлении начала работу выставка фотопортретов военнослужащих и сотрудников. Все фотографии сделаны в разные периоды истории силовой структуры. По словам организаторов, экспозиция уникальна разнообразием лиц, постановочных и репортажных кадров, раскрывающих внутренний мир своих героев.

- На создание выставки вдохновил неоспоримый факт истории нашего государства. В 1791 году граф Комаровский передал императрице Екатерине II портрет 13-летней баденской принцессы Луизы, чем предопределил выбор будущей супруги Александра I, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Десятки сотрудников уже побывали на открытии фотовыставки. Прикоснуться к фотографиям, раскрывающим портреты служащих Росгвардии, военнослужащие и сотрудники ведомства смогут до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU