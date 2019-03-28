Пожилая орловчанка получила 4 тысячи рублей компенсации морального вреда за травму в маршрутке

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-28T10:47:14+03:00

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В Орле суд рассмотрел дело местной жительницы о компенсации морального вреда после полученной ею травмы в ДТП. Авария произошла годом ранее на улице Розы Люксембург с участием иномарки и маршрутки.В результате ДТП 72-летняя пассажирка общественного автобуса получила травмы. После случившегося пожилая женщина обратилась в суд с иском к перевозчику.

- Орловчанка указала, что она получила травмы, которые доставили ей физическую боль, дискомфорт и нравственные страдания, осложненные возрастом и второй группой инвалидности и просила суд взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и судебные расходы в размере 2500 рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсуда.

По решению суда участники аварии компенсируют орловчанке моральный вред в размере 4-х тысяч рублей и понесенные ею судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU