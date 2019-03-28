Больше десяти раз за сутки орловским пожарным пришлось тушить горящую траву

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-28T09:52:41+03:00

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В Орловской области начался период, когда пожарным по несколько раз за сутки приходится выезжать на тушение горящей травы. Сухая растительность полыхает в разных районах области.

Так, за сутки минувшие, пожарно-спасательные подразделения двенадцать раз выезжали на тушение горящей сухой растительности.

-Случаи горения были зафиксированы в городе Орле, Орловском, Дмитровском, Кромском, Корсаковском и Ливенском районах. Общая площадь горения составила 0,6 гектара, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В МЧС напоминают орловцам: если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар достаточно сильный позвоните в пожарную охрану (телефоны 01, 101 и 112).

ИСТОЧНИК KP.RU