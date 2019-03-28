Орловцы нескончаемо жалуются на проблемы вывоза мусора

СЕГОДНЯ 09:33 2019-03-28T09:34:20+03:00

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О нескончаемых жалобах орловчан на систему вывоза отходов шла речь на совещании главы городской администрации 26 марта. По словам жителей Орла, особенно острым этот вопрос остается в Железнодорожном районе. Весной жители частного сектора убирают свои участки, количество мусора многократно увеличивается, но его вывоз так и не налажен.

Проблемные моменты есть и в остальных районах города. В Советском районе территории под контейнерами не убираются, а УК очищают от мусора только те территории, которые расположены во дворах многоквартирных домов.

В Заводском районе в местах почасового сбора мусора установили контейнеры на улице Васильевской и Карачевском шоссе. По словам чиновников, их расположили с учетом пожеланий жителей. Помогает в уборке территорий «Спецавтобаза». Силами предприятия с обочин вывезено около 300 мешков мусора.

Как резюмировали представители власти, сейчас в Орле есть три системные проблемы вывоза твердых коммунальных отходов. Это отсутствие уборки территорий у контейнерных площадок, прилегающих территорий в частном секторе и проблема замены контейнеров. Все проблемы чиновники обсудят на правительственном совещании с представителями «Зеленой рощи», УК и мусороперевозчиков 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU