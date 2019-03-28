В Орле грузовик «догнал» легковушку

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-28T09:31:50+03:00

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В Орле, в среду 27 марта, произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, в котором пострадала женщина. «МАЗ» протаранил «Ладу».

Случилась авария примерно в 9 часов утра в Маслозаводском переулке. Водитель ехал на грузовике со стороны Комсомольской улицы в направлении переулка Пищевого.

- В районе дома № 1 он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП 33-летняя пассажир автомобиля «Лада» получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 7 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU