2019-03-27T17:46:20+03:00
Спорт

Орловцы приняли участие во всероссийских сельских играх в Тюмени

По итогам соревнований сборная заняла 33 общекомандное место
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцы приняли участие во всероссийских сельских играх в ТюмениОрловцы приняли участие во всероссийских сельских играх в ТюмениФото: Архив "КП"
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Орловцы приняли участие в девятых всероссийских сельских играх. Соревнования состоялись в Тюмени. На турнир съехались представители всех 85 регионов страны.

- В спортивную программу сельских игр по традиции вошли: армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол, гиревой спорт, городошный спорт, лёгкая атлетика, мас-рестлинг, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, силовое троеборье, тяжёлая атлетика, а также состязания профессионального мастерства: соревнования дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей, - сообщает портал «Орел-спорт».

По итогам соревнований сборная Орловской области заняла 33 общекомандное место. Наши спортсмены принимали участие в четырех видах спорта. Так, в шахматах наши спортсмены заняли 14 место, в соревнованиях дояров – 23 место, в соревнованиях механизаторов – 28 место, в гиревом спорте – 31 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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