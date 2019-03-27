В Орле осудили двоих жителей Курска за совершенный 18 лет назад вооруженный разбой

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-27T17:02:53+03:00

В Орле осудили двоих жителей Курска за вооруженный разбой, совершенный 18 лет назад Фото: Архив "КП"

В 2000-х мужчины с оружием напали на автомобиль знакомых бизнесменов

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В Орле осудили двоих жителей Курска за вооруженный разбой, совершенный 18 лет назад. Мужчин признали виновными в покушении на убийство, разбое, незаконном хранении, ношении оружия и боеприпасов.

В 2000-х на объездной автодороге Мценска мужчины с оружием остановили автомобиль знакомых бизнесменов, которые возвращались домой из Москвы. При себе у предпринимателей была достаточно крупная сумма денег после продажи мяса. Применив огнестрельное оружие, сообщники совершили разбойное нападение. Несмотря на полученные ранения потерпевшим удалось сьежать и получить медицинскую помощь.

После разбоя один из нападавших скрылся за границей. Для установления причастности другого к совершенному преступлению - не хватало доказательств.

- Повторно были установлены и допрошены все участники тех событий, следователи неоднократно выезжали в соседние регионы для проведения следственных действий, проведены дополнительные судебные экспертизы и следственные эксперименты. Следствию удалось изобличить и задержать преступников, собрать необходимую для суда доказательственную базу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Приговором суда один из нападавших проведет в тюрьме 14 лет. Его сообщнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденные будут в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU