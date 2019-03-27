СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-27T16:46:29+03:00

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С книжной экспозицией ко Всемирному дню театра познакомятся орловцы. Выставка начала работу в бунинской библиотеке. В экспозиции представлены книги об истории русского и зарубежного театра, особенностях отечественного театрального искусства, а также сборники воспоминаний о выдающихся русских драматургах, актерах и режиссерах.

- Любителям театрального искусства будут интересны монографии корифеев театра Владимира Немировича-Данченко, Константина Станиславского, Александра Таирова. Особый интерес представляют мемуары известных актеров и режиссеров Михаила Казакова, Анатолия Эфроса, Всеволода Мейерхольда, Олега Ефремова, Юрия Любимова, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Выставка продлится до 7 апреля.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU