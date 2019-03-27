2019-03-27T16:04:25+03:00
Общество

В Орле демонтируют незаконно установленные рекламные щиты

Убран уже десяток конструкций
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле демонтируют незаконно установленные рекламные щитыВ Орле демонтируют незаконно установленные рекламные щитыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле стартовала работа по демонтажу незаконно установленных рекламных щитов. Об этом сообщили чиновники на рабочем совещании главы городской администрации в минувший вторник, 26 марта.

По информации властей, в Орле уже прошло совещание с собственниками конструкций. Владельцам, чьи щиты установлены вне схемы размещения, предложили добровольно демонтировать конструкции. В противном случае их уберут принудительно. На сегодняшний день уже демонтированы 7 рекламных щитов и 3 настенные конструкции.

- До 7 апреля будет произведена инвентаризация всех рекламных конструкций и составлен график сноса незаконно установленных. График будет включать перечень собственников, как добровольно демонтировавших конструкции, так и тех, кто будет осуществлять снос по договору подряда с заказчиком с датами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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