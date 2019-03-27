СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-27T15:52:13+03:00

Жительница Орла, расчленившая своего возлюбленного, сядет в тюрьму на 10 лет Фото: Архив "КП"

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Жительница Орла, расчленившая своего возлюбленного, сядет в тюрьму на 10 лет. Решение по уголовному делу годовой давности вынес суд.

Напомним, жестокое преступление орловчанка совершила в феврале 2018 года. В квартире на улице Бурова было обнаружено расчлененное тело молодого человека. В ходе расследования дела молодая 22-летняя женщина заявила, что убила возлюбленного во время сексуальных оргий якобы случайно. А расчленить тело она решила, чтобы скрыть преступление.

Тогда орловчанке было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности и в надругательствах над телом. Но спустя некоторое время для заключения женщины под стражу суд счел эти статьи недостаточными и назначил проведение ряда психиатрических экспертиз. Расследование уголовного дела продолжилось. Сегодня суд расставил все точки над «и».

- Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 22-летней жительницы города Орла Анастасии Белошапкиной. Она признана виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и в надругательстве над телом умершего, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU