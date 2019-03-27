2019-03-27T15:29:31+03:00
Общество

Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником

Лучших сотрудников службы отметили почетными грамотами и ведомственными наградами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы Росгвардии по Орловской областиФото пресс-службы Росгвардии по Орловской области
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Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником. Торжество по случаю годовщины со Дня образования службы прошло сегодня, 27 марта, в региональном Управлении.

На праздновании словами особой благодарности отметили ветеранов, минутой молчания почтили память гвардейцев, погибших при исполнении служебного долга. Лучших сотрудников службы поощрили почетными грамотами и благодарностями Губернатора, а также ведомственными наградами. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом в исполнении артистов Орловского городского центра культуры.

ЗНАЙ!

По итогам 2018 года в Орловской области сохранена стабильная оперативная обстановка. Было пресечено более 2 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества, отработано свыше 8 тысяч сигналов «тревога» с охраняемых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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