СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-27T15:29:31+03:00

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Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником. Торжество по случаю годовщины со Дня образования службы прошло сегодня, 27 марта, в региональном Управлении.

На праздновании словами особой благодарности отметили ветеранов, минутой молчания почтили память гвардейцев, погибших при исполнении служебного долга. Лучших сотрудников службы поощрили почетными грамотами и благодарностями Губернатора, а также ведомственными наградами. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом в исполнении артистов Орловского городского центра культуры.

ЗНАЙ!

По итогам 2018 года в Орловской области сохранена стабильная оперативная обстановка. Было пресечено более 2 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества, отработано свыше 8 тысяч сигналов «тревога» с охраняемых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU