Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником
Орловских росгвардейцев поздравили с профессиональным праздником. Торжество по случаю годовщины со Дня образования службы прошло сегодня, 27 марта, в региональном Управлении.
На праздновании словами особой благодарности отметили ветеранов, минутой молчания почтили память гвардейцев, погибших при исполнении служебного долга. Лучших сотрудников службы поощрили почетными грамотами и благодарностями Губернатора, а также ведомственными наградами. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом в исполнении артистов Орловского городского центра культуры.
ЗНАЙ!
По итогам 2018 года в Орловской области сохранена стабильная оперативная обстановка. Было пресечено более 2 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества, отработано свыше 8 тысяч сигналов «тревога» с охраняемых объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU