2019-03-27T15:19:59+03:00
Общество

В Орле прошли круглые столы по профилактике распространения наркомании

Молодежи рассказали о проблеме и ответственности за хранение и распространение наркотиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В Орле в рамках фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает» прошли круглые столы по профилактике распространения наркомании. Участие в них приняли более полутора тысяч представителей молодежи.

Молодым людям на примерах из практик специалисты рассказали о проблеме наркомании и об ответственности за хранение и распространение наркотиков. До чего доводит злоупотребление запрещенными веществами, студентам показали в кинороликах.

Врачи-эпидемиологи Орловского центра СПИД провели лекцию о ВИЧ-инфекции и путях ее передачи. Также специалисты привели статистические данные по заболеваемости как в Орловской области, так и по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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