В Орле прошли круглые столы по профилактике распространения наркомании
В Орле в рамках фестиваля социальной рекламы «Молодое поколение выбирает» прошли круглые столы по профилактике распространения наркомании. Участие в них приняли более полутора тысяч представителей молодежи.
Молодым людям на примерах из практик специалисты рассказали о проблеме наркомании и об ответственности за хранение и распространение наркотиков. До чего доводит злоупотребление запрещенными веществами, студентам показали в кинороликах.
Врачи-эпидемиологи Орловского центра СПИД провели лекцию о ВИЧ-инфекции и путях ее передачи. Также специалисты привели статистические данные по заболеваемости как в Орловской области, так и по стране.
ИСТОЧНИК KP.RU