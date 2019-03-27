Сегодня орловцы напишут «Вожатский диктант»
От нашей области к нему присоединятся более ста молодых людей
Сегодня орловцы напишут «Вожатский диктант»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 27 марта, орловцы напишут «Вожатский диктант». Это всероссийская акция, которая пройдет в 50 регионах России. От Орловской области к нему присоединятся более ста молодых людей после обучения в «Школе вожатых». В их числе не только опытные вожатые, но и те, кому еще только предстоит попробовать себя в этой роли.
- Участники, успешно справившиеся с задачей, получат сертификаты о прохождении «Вожатского диктанта», - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
Начало диктанта в 17 часов.
Место проведения – ОГУ имени Тургенева по адресу: улица Комсомольская, 95 (аудитория 310).
ИСТОЧНИК KP.RU