За ремонтом крыш в многоквартирных домах Орла следят общественники

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-27T15:03:37+03:00

После обращения активистов в жилинспекцию и администрацию дело с протечками сдвинулось с мертвой точки

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Общественники продолжают следить за ремонтом крыш в многоквартирных домах Орла. После обращения активистов в жилинспекцию и городскую администрацию дело с протечками сдвинулось с мертвой точки.

По словам общественников, жилищная инспекция проверила состояния кровли по адресам: Комсомольская, 191 и 249 а, Приборостроительная 60, Полесская 8. Сотрудники ведомства выявили нарушения лицензионных требований. УК дома по адресу Приборостроительная, 60 уже получила предписания с требованием устранить протечки крыши.

- Согласно полученной информации из администрации Орла, по итогам проведенной ранее проверки сотрудниками управления государственной жилищной инспекции в доме № 191 по улице Комсомольской проведен ремонт кровли над квартирами № 35 и № 48. Также в письменном ответе администрации указано, что ремонт кровли в доме № 69 по улице Приборостроительной будет произведен при наступлении благоприятных погодных условий во втором квартале 2019 года, - сообщили «КП» активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU