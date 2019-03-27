2019-03-27T14:20:11+03:00
Общество

Весеннее половодье пришло на Орловщину

В ближайшие сутки колебание уровней воды в реках продолжится
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Весеннее половодье пришло на ОрловщинуВесеннее половодье пришло на ОрловщинуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Весеннее половодье на реках Орловской области продолжается. По даннымОрловского гидрометцентра, произошло незначительное колебание уровня воды. Все реки очистились ото льда.

За сутки на большинстве орловских рек уровень воды поднялся. Данными обстановки по половодью поделились сотрудники МЧС. Так, например, уровень воды в Оке в деревне Костомарово увеличился на 13 сантиметров. На одно деление больше поднялась вода в Орлике в Орле, на Зуше в Мценске, в реке Нугрь в Болхове.

- Подтопленных населенных пунктов и низководных мостов нет, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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