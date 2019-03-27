СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-27T12:42:20+03:00

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В Орле работает выставка книжных фотообложек к произведениям классиков. Работы для экспозиции в областном выставочном центре отобрали студенты колледжа культуры и искусств и преподаватель Людмила Домарацкая.

Название фотовыставки - цитата Михаила Пришвина: «Если ты нашел в глубине себя мысль, то везде она, эта мысль...». В своих работах фотохудожники передали тонкое видение природы, присущее произведениям Лескова, Андреева, Гаршина и стихотворениям в прозе Тургенева, - рассказали «КП» организаторы выставки.

Экспозиция продлится до 7 апреля.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.

ИСТОЧНИК KP.RU