2019-03-27T11:40:05+03:00
Общество

На старт, внимание, марш: орловский облсовет выиграл кубок на соревнованиях с педагогами

Оригинальными подбадривающими «кричалками» стимулировали к победе каждую из команд собственные группы поддержки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского облсоветаФото пресс-службы орловского облсовета
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Спортивным фестивалем «В единстве – сила» отпраздновали депутаты 25-летие Орловского облсовета. На одном поле для состязаний они собрались вместе с педагогами школ Северного района Орла. Турнир прошел в школе № 37 имени Катукова.

Соперникам предстояло пройти испытание ловкостью, меткостью, скоростью, выносливостью и слаженностью действий. Более того, у каждой из команд была и своя группа поддержки. Болельщики выкрикивали оригинальные подбадривающие «кричалки».

По итогам соревнований кубок за третье место завоевали преподаватели школы № 5, второй результат показала команда школы № 49. Кубок победителей отправился в областной Совет.

В перерывах между соревнованиями для участников и гостей с творческими номерами выступили учащиеся принимающей школы. Продолжился спортивный праздник товарищеской игрой в волейбол. По итогам трех партий матча в сложнейшей борьбе вырвать победу удалось команде облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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