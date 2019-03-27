Долги за электричество с орловцев энергетики будут взыскивать вместе с приставами

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-27T11:32:27+03:00

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В Орле подписано соглашение о сотрудничестве между энергетиками и судебными приставами. Оно направлено на повышение эффективности мер принудительного взыскания задолженности за электроэнергию.

- В рамках соглашения компания и ведомство будут оказывать информационную поддержку в решении общих задач и осуществлять совместную координацию действий сотрудников. В частности, уполномоченные работники Орловского энергосбыта вправе помогать приставам в обнаружении и аресте имущества должников. Также сотрудники компании вместе с судебными приставами регулярно, не реже двух раз в месяц, будут проводить совместные рейды, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского «Энергосбыта».

В прошлом году благодаря работе УФССП удалось вернуть 73 миллиона рублей долгов за электроэнергию. А сейчас в производстве орлвоских приставов находится почти тысяч дел о взыскании такой задолженности на общую больше чем в 69 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU