2019-03-27T11:14:02+03:00
Происшествия

Пожарные тушили сухую траву в Орловской области

К местам возгораний спасатели выезжали дважды за сутки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На Орловщине пожарные тушили сухую траву. К местам возгораний спасатели выезжали дважды за минувшие сутки, 26 марта.

Так, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы на площади 10 квадратных метров на перекрестке улиц Маяковского и Заречной в Болхове. Еще один пожар возник на поле в селе Сомово. Огонь успел распространиться на полтора гектара.

Спасатели напоминают орловцам, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для обывателя он составляет от 2 до 3-х тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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