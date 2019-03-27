Пожарные тушили сухую траву в Орловской области
На Орловщине пожарные тушили сухую траву. К местам возгораний спасатели выезжали дважды за минувшие сутки, 26 марта.
Так, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы на площади 10 квадратных метров на перекрестке улиц Маяковского и Заречной в Болхове. Еще один пожар возник на поле в селе Сомово. Огонь успел распространиться на полтора гектара.
Спасатели напоминают орловцам, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для обывателя он составляет от 2 до 3-х тысяч рублей, для должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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