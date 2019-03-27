2019-03-27T10:56:22+03:00
Спорт

В апреле в Орле пройдет два региональных турнира по бадминтону

Для участия в них будет необходим допуск спортивного врача
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В апреле орловцев ждет много спорта. В следующем месяце в Орле пройдет сразу два региональных турнира по бадминтону.

6 апреля состоится Первенство Орловской области среди юношей и девушек до 17 лет. К соревнованиям допускаются участники, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания на Орловщине. Допускаются и спортсмены из других регионов по предварительной договорённости с Федерацией бадминтона Орловской области.

Вторым пройдет Турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики. Соревнования будут проводиться в мужском парном и смешанном парном разрядах. Заявки принимаются на сайте https://badminton57.ru до 4 апреля.

Отметим, для участия в этих турнирах будет необходим допуск спортивного врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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