2019-03-27T10:35:42+03:00
Общество

В 2018 году внешнеторговый оборот Орловской области с Китаем составил более 33 миллионов долларов

Из региона китайцам поставлялись растительное масло, электрические машины и оборудование
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Рабочую встречу с делегацией из Китая провел Андрей Клычков 26 марта в областной администрации. Глава региона подчеркнул, что Орловщина заинтересована в создании совместных предприятий, поставок в Китай продукции орловской промышленности и развитии сотрудничества в сфере IT-технологий. В свою очередь китайцы рассматривают возможности реализации инвестиционных проектов в сферах логистики и транспорта.

Стоит отметить, что Китай остается одним из наших основных торговых партнеров. В 2018 году внешнеторговый оборот Орловской области с КНР составил 33,3 миллиона долларов.

Из региона в Китай поставлялись растительное масло, электрические машины и оборудование. Оттуда в Орловскую область ввозились фармацевтическая продукция, красящие вещества, пластмассовые, резиновые и керамические изделия, химические нити, изделия из камня, черных металлов и алюминия, недрагоценные металлы и изделия из них, оборудование и механические устройства, инструменты и оптические аппараты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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