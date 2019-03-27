Стройку детского сада под Орлом проинспектировал губернатор
Накануне, 26 марта, губернатор Орловской области проинспектировал строительство детского сада в Болховском микрорайоне. Андрей Клычков проверил, как возводится дошкольное учреждение на 230 мест в новом разрастающемся жилом районе.
Стройка должна завершиться уже в октябре, цена вопроса – почти 164 миллиона рублей.
- В настоящее время на объекте завершены работы по кирпичной кладке парапета и вентиляционных каналов, практически завершен монтаж плит перекрытия. Выполнены работы по устройству наружных сетей водо-, теплоснабжения и канализации, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Губернатор резюмировал, что строительство идёт в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU