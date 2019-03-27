2019-03-27T10:12:32+03:00
Общество

Стройку детского сада под Орлом проинспектировал губернатор

Речь идет о дошкольном учреждении в Болховском микрорайоне
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Накануне, 26 марта, губернатор Орловской области проинспектировал строительство детского сада в Болховском микрорайоне. Андрей Клычков проверил, как возводится дошкольное учреждение на 230 мест в новом разрастающемся жилом районе.

Стройка должна завершиться уже в октябре, цена вопроса – почти 164 миллиона рублей.

- В настоящее время на объекте завершены работы по кирпичной кладке парапета и вентиляционных каналов, практически завершен монтаж плит перекрытия. Выполнены работы по устройству наружных сетей водо-, теплоснабжения и канализации, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Губернатор резюмировал, что строительство идёт в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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