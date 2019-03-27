СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-27T10:01:56+03:00

Ознакомиться с ним можно до 20 апреля на сайте регионального Правительства

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Орловцы обсудят проект территориальной схемы обращения с отходами. Ознакомиться с ним можно до 20 апреля на сайте регионального Правительства.

- Участники общественного обсуждения могут отправить свои замечания и предложения через специальную форму на Портале Орловской области, с указанием адреса электронной почты, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

В течение 7 рабочих дней поступившие замечания и предложения будут рассмотрены. По итогам общественного обсуждения проекта организаторы подготовят протокол. Его разместят в разделе «Общественное обсуждение нормативных правовых актов органов государственной власти Орловской области» Портала Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU