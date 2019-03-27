Орловцы обсудят проект территориальной схемы обращения с отходами
Орловцы обсудят проект территориальной схемы обращения с отходами. Ознакомиться с ним можно до 20 апреля на сайте регионального Правительства.
- Участники общественного обсуждения могут отправить свои замечания и предложения через специальную форму на Портале Орловской области, с указанием адреса электронной почты, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
В течение 7 рабочих дней поступившие замечания и предложения будут рассмотрены. По итогам общественного обсуждения проекта организаторы подготовят протокол. Его разместят в разделе «Общественное обсуждение нормативных правовых актов органов государственной власти Орловской области» Портала Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU