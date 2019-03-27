СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-27T09:54:31+03:00

На сегодняшний день отремонтировано более полутора тысяч квадратных метров

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На улицах Орла продолжается ямочный ремонт дорог. Начиная с 18 февраля работы литым асфальтом ведутся силами девяти бригад «Дорожной службы» и «Спецавтобазы».

- На сегодняшний день приведены в порядок улицы 60 лет Октября, Генерала Родина, Скворцова, Гостиная, Авиационная, Автовокзальная, Розы Люксембург, Комсомольская, Московская, Пушкина, Бурова, Красноармейская, Салтыкова-Щедрина, Дарвина, Советская, 2-я Курская, Раздольная, Московское, Карачевское, Кромское, Болховское шоссе, переулок Маслозаводской, Красный мост. Общая площадь отремонтированного покрытия составила более полутора тысяч квадратных метров, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

По словам ИО УКХ Светланы Балашовой, все подрядчики, которые в прошлом году допустили в работе дефекты, вышли на объекты. В ближайшее время «Дорожная служба» закончит ремонт дороги на улицах Нормандия-Неман, Паровозной и 3-й Курской.

ИСТОЧНИК KP.RU