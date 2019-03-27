В Орловской области неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся
В Орловской области неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. ДТП произошло ранним утром 26 марта на улице Ефремовской в городе Мценске. 18-летний молодой человек шел по краю дороги со стороны улицы Тургенева по направлению к улице Ленина, когда в районе дома № 102 неустановленный автомобиль наехал на него.
- Пешеходу назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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