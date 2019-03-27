2019-03-27T09:22:07+03:00
Происшествия

В Орловской области неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся

18-летнему молодому человеку назначили амбулаторное лечение
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. ДТП произошло ранним утром 26 марта на улице Ефремовской в городе Мценске. 18-летний молодой человек шел по краю дороги со стороны улицы Тургенева по направлению к улице Ленина, когда в районе дома № 102 неустановленный автомобиль наехал на него.

- Пешеходу назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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