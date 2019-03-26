СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-26T17:10:24+03:00

Аукцион по назначению фирмы для капремонта состоялся месяц назад

Изменить размер текста: A A

На Орловщине определили подрядчика для ремонта аварийного моста через реку Цон в Урицком районе. Напомним, ранее с проблемой непригодности моста в правительство региона обратились орловские активисты.

Летом 2018 года на мосту произошел обвал одной из несущих плит конструкции. Плита и мостовое ограждение лежали на берегах и дне реки Цон, а пропускная способность дороги стала меньше. Сам мост расположен на автодороге, по которой выстроены маршруты пассажирских автобусов, курсирующих от Орла до населенных пунктов Урицкого и Сосковского районов.

- Проведение ремонта моста нельзя откладывать, так как тяжелый транспорт по данному участку передвигается в постоянном режиме. Возникает вероятность дальнейшего разрушения конструкций моста, - отмечают общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU