Александр Муромский: «Зеленстрой» не принял участие в конкурсах по озеленению Орла

СЕГОДНЯ 16:49 2019-03-26T16:49:29+03:00

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Отдельной строкой на минувшем совещании выделил глава администрации Орла вопрос о результатах аукциона на содержание и озеленение города. Александр Муромский подчеркнул, что в конкурсе поделило ООО «ПКФ Содружество», в то время как МУП «Зеленстрой» даже не заявилась на участие.

Со слов руководителя МУПа Юрия Козлова, выйти на конкурс им помешала блокировка счетов. Сейчас с победителем конкурса идут переговоры о привлечении «Зеленстроя» к работе на субподряде под 1 %.

- Неприемлемо, что в контрактах на содержание мест общего пользования, парков, скверов, кладбищ, аукционах на озеленение и благоустройство города Орла муниципальные предприятия даже не участвуют! Вы должны браться за все профильные работы, что позволит поправить свое финансовое состояние, обеспечить зарплату сотрудникам, исключить снижение объемов работ. – прокомментировал проблему Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU