Как избежать кражи рассказали орловские полицейские работникам магазинов

СЕГОДНЯ 16:22 2019-03-26T16:22:38+03:00

С продавцами провели профилактические беседы и раздали памятки с советами

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Как избежать кражи рассказали полицейские работникам магазина в Заводском районе Орла. Стражи порядка встретились с продавцами и дали им несколько рекомендаций.

- Особое внимание полицейские акцентировали на перекрытие доступа посторонних в подсобки, рекомендовали не оставлять свои вещи без присмотра, и следить за подозрительными покупателями в торговом зале, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также правоохранители раздали продавцам специальные профилактические памятки. В них кратко изложены полезные советы и контактная информация, куда обратиться за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU