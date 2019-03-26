Как избежать кражи рассказали орловские полицейские работникам магазинов
С продавцами провели профилактические беседы и раздали памятки с советами
Фото: УМВД России по Орловской области
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Как избежать кражи рассказали полицейские работникам магазина в Заводском районе Орла. Стражи порядка встретились с продавцами и дали им несколько рекомендаций.
- Особое внимание полицейские акцентировали на перекрытие доступа посторонних в подсобки, рекомендовали не оставлять свои вещи без присмотра, и следить за подозрительными покупателями в торговом зале, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Также правоохранители раздали продавцам специальные профилактические памятки. В них кратко изложены полезные советы и контактная информация, куда обратиться за помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU