СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-26T16:20:13+03:00

В 2019 году в орловских лагерях отдохнут почти 30 тысяч детей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле чиновники обсудили вопрос организации детского летнего отдыха. Заседание провела ИО руководителя регионального Департамента образования Татьяна Крымова.

- В Орловской области сложилась положительная динамика охвата несовершеннолетних, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости. Ежегодно этот показатель превышает 97% от общего числа детей Орловщины в возрасте от 7 до 17 лет, - отметила Татьяна Крымова.

На заседании было отмечено, что в этом году в Орловской области отдых планируется организовать в 320 оздоровительных учреждениях. В их числе 2 санатория и 12 оздоровительных лагерей, 305 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и один палаточный лагерь. Всего в 2019 году в орловских лагерях отдохнут почти 30 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU