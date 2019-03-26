СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-26T16:04:35+03:00

Городским хозяйством в Орле займется Олег Минкин Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Прежний замглавы администрации по линии ЖКХ Николай Ванифатов уходит в отставку

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Городским хозяйством в Орле займется Олег Минкин. Эту информацию озвучил глава администрации Орла Александр Муромский на минувшей планерке в мэрии 26 марта.

Бывший начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов уходит в отставку. Сейчас он находится в отпуске. Пост замглавы городской администрации он занимал с 1 февраля прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU