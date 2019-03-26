2019-03-26T14:52:06+03:00
Общество

С февраля на Орловщине растет уровень заболеваемости корью среди непривитых жителей

Уже зарегистрированы 19 случаев болезни
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С февраля на Орловщине растет уровень заболеваемости корью среди непривитых жителейС февраля на Орловщине растет уровень заболеваемости корью среди непривитых жителейФото: Архив "КП"
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В Орловской области привить от кори планируется не менее 95 % взрослых до 55 лет. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на совещании в областной администрации 25 марта.

Глава ведомства отметил, что иммунизация против кори будет проводиться в рамках национального календаря профилактических прививок. Причем в очагах коревой инфекции – без ограничения возраста.

С февраля на Орловщине уровень заболеваемости корью среди непривитых жителей растет: уже зарегистрированы 19 случаев болезни. Сейчас в регионе проводятся противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения кори среди орловчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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