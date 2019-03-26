С февраля на Орловщине растет уровень заболеваемости корью среди непривитых жителей
В Орловской области привить от кори планируется не менее 95 % взрослых до 55 лет. Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на совещании в областной администрации 25 марта.
Глава ведомства отметил, что иммунизация против кори будет проводиться в рамках национального календаря профилактических прививок. Причем в очагах коревой инфекции – без ограничения возраста.
С февраля на Орловщине уровень заболеваемости корью среди непривитых жителей растет: уже зарегистрированы 19 случаев болезни. Сейчас в регионе проводятся противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения кори среди орловчан.
ИСТОЧНИК KP.RU